Общество 13 июня 2023, 17:38 Путин назвал решаемой проблему атак украинских беспилотников на Россию Президент Путин: проблема атак беспилотников на Россию решаема РИА «Новости»

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Борьба с атаками украинских беспилотников на российскую территорию является решаемой. Об этом на встрече с военкорами заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сравнил атаки дронов ВСУ на Россию с тем, что происходило на территории аэродрома Хмеймим в Сирии. Он подчеркнул, что там с беспилотниками научились бороться различными способами и средствами, в рамках спецоперации тоже найдут выход из положения.

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«Это иногда непросто, но решаемая задача. Здесь, видимо, то же самое», — добавил глава государства, его процитировало РИА «Новости».

Владимир Путин также прокомментировал удары украинской армии по территории Белгородской области. Президент связал атаки с желанием противника отвлечь внимание от критических для ВСУ направлений. Российский лидер подчеркнул, что проблему обстрелов российских регионов так или иначе решат.

Глава государства также допустил создание санитарной зоны на Украине, если прилеты на территорию России продолжатся. Он добавил, что сейчас существует лишь идея, ее реализация зависит от развития ситуации.

ВСУ сбросили три боеприпаса с беспилотников на приграничные села в Климовском районе Брянской области. По информации СМИ, под ударом оказались поселки Луговой и Забрама, чудом никто не пострадал.