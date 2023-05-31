Власть 31 мая 2023, 13:14 «Будем спокойно думать». Песков заявил, что Россия не станет спешить с ответом на провокации Запада Представитель Кремля Песков: РФ обдумает ответ на провокации Запада после атаки дронов РИА «Новости»

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Россия осознает, на что хочет спровоцировать ее Запад, но спешить с решениями не станет. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам вчерашнюю атаку беспилотников на Москву и Московскую область.

Представитель Кремля напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что Россию явно хотят спровоцировать.

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«Мы это понимаем и будем спокойно и последовательно думать, как с этим разбираться», — процитировал Пескова ТАСС.

Восесь беспилотников попытались атаковать столичный регион накануне ранним утром. Все дроны удалось сбить, никто серьезно не пострадал, несколько зданий получили небольшие разрушения. Система противовоздушной обороны действовала штатно, но еще «есть над чем работать», заявил Владимир Путин. В целом ясно, что нужно делать для «уплотнения» ПВО, заключил президент.

Украинский режиссер Игорь Лопатенок предположил, что его страна хотела спровоцировать Россию на «более активные и менее сдержанные» ответные шаги, а заодно отвлечь СМИ от того, что ВСУ никак не начинает контрнаступление и не демонстрируют успехов на фронте. Но в итоге Украина лишь продемонстрировала, что «плохо знает Путина».