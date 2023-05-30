Власть 30 мая 2023, 12:47 Украина организовала атаку беспилотников на Москву — Песков Пресс-секретарь Песков: атака БПЛА на Москву подтвердила важность достижения целей СВО Соцсети

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За атакой беспилотников на Москву стоит Украина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что этот факт подтверждает необходимость достижения целей спецоперации, сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь президента рассказал агентству, что атака дронов на Москву стала ответом украинских властей на эффективный удар ВС России по одному из центров принятия решений ВСУ.

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«Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения СВО и достижения поставленных целей», — подчеркнул Дмитрий Песков.

В ночь на 29 мая российские военные нанесли удары по украинским аэродромам, сообщал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В результате проведенной атаки удалось уничтожить командные пункты и радиолокационные посты ВСУ, авиационную технику и склады с боеприпасами.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что один из ударов пришелся на военный аэродром в Хмельницкой области. В результате попадания разгорелся пожар. По словам Игната, экстренным службам удалось потушить возгорание.