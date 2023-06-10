Общество 10 июня 2023, 07:57 Три области России приняли более 750 жителей Шебекино Гладков: более 750 жителей Шебекино эвакуировали в Тульскую, Пензенскую и Липецкую области Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Более 750 жителей Шебекинского округа эвакуировали в Тульскую, Пензенскую и Липецкую области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«49 человек из Шебекинского округа вчера отправились в Тульскую область. Помимо Тульской, Пензенская и Липецкая области уже приняли более 700 жителей из Шебекинского округа», — рассказал глава региона.

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Он отметил, что губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу с эвакуированными, проконтролировал, хорошо ли они устроились. Гладков выразил благодарность главам всех регионов, которые откликнулись на беду жителей Белгородской области.

«Мы получаем грузы гуманитарной помощи практически из всех регионов», — уточнил губернатор.

Губернатор обратил внимание, что в Белгороде уже получили и разгрузили 79 фур — это более 200 тон груза.

Ранее белгородские власти утвердили выплаты жителям приграничных районов — они получат по 10 тысяч рублей.