Мир 11 июня 2023, 14:51 Минобороны Украины обвинило Россию в подрыве Каховской ГЭС Замминистра обороны Украины Маляр обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС. Целью атаки на объект она назвала «высвобождение резервов». Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале.

«Подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления <…> Украины на Херсонском направлении», — отметила Маляр.

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По ее словам, таким образом, Россия получила шанс высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожский и Бахмутский направления.

Ранее власти киевского режима выразили недовольство тем, что западные разведки не подтвердили украинскую версию разрушения Каховской ГЭС.

ВСУ обстреливали Каховскую гидроэлектростанции в ночь на вторник, 6 июня. После случившегося в Херсонской области подтопило тысячи домовладений. Президент России Владимир Путин счел удар по Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима.