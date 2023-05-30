Происшествия 30 мая 2023, 13:10 Москва и Подмосковье в безопасности. Кремль похвалил реакцию ПВО на беспилотники Пресс-секретарь Песков: угрозы жителям Москвы и Подмосковья после атаки БПЛА нет Соцсети

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Военные отразили атаку беспилотниками по Москве. Благодаря работе системы ПВО в Москве и Подмосковье безопасно, сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

Он связал атаку с успешными ударами Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений на территории Украины и сказал, что нападение беспилотников — ответ киевского режима. По словам Дмитрия Пескова, все службы эффективно отреагировали на угрозу.

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«Могу лишь сказать, что ПВО сработала хорошо. <…> Нет никаких жертв и нет никакой угрозы в настоящий момент для жителей Москвы и Подмосковья», — сказал он.

Рабочий день президента Владимира Путина начался рано. Дмитрий Песков сообщил, что он оперативно получал информацию от Минобороны России, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и других ответственных. Особых планов в график российского президента не включили — пресс-секретарь сообщил, что он не станет выступать с обращением после атаки.

Беспилотники врезались в дома на Ленинском проспекте, улицах Профсоюзной и Атласова, повредили окна и стену. Еще пять БПЛА сбили в Подмосковье. К полудню эвакуированные жильцы стали возвращаться домой. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что киевский режим прямого отношения к нападению не имел.