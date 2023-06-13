Власть 13 июня 2023, 21:12 Россия рассмотрит вопрос создания «санитарной зоны» на Украине — Путин Путин: Россия может рассмотреть вопрос о создании «санитарной зоны» на Украине РИА «Новости»

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Российские власти допускают возможность создания «санитарной зоны» на территории Украины, если обстрелы регионов РФ не прекратятся. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами.

По словам главы государства, решить вопрос с прилетами в российские регионы можно двумя способами. Первый из них — повысить эффективность контрбатарейной борьбы. Но это не гарантирует полного отсутствия обстрелов. Поэтому следующим шагом может стать создание на Украине «санитарной зоны», чтобы у противника не было возможности запускать ракеты на нашу территорию.

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«А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это важный вопрос и пока приступать к этой работе не планируется. Сейчас необходимо внимательно следить за тем, как развивается ситуация, добавил российский лидер.

Комментируя удары ВСУ по территории Белгородской области, Путин высказал мнение, что Украина так пытается отвлечь внимание от критических для них направлений.