Мир 27 мая 2023, 02:44 Украину уличили в атаке Кремля беспилотниками без согласования с Западом Замглавы МИД Галузин: Украина атаковала Кремль беспилотниками без согласования с Западом Pxhere

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Украинские военные атаковали Кремль беспилотниками 3 мая без согласования с западными кураторами, однако европейские страны решили отмолчаться. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Своими действиями киевский режим продемонстрировал, что международно-правовые и моральные нормы для него ничего не значат. Данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались эскалации конфликта, — сказал он.

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К тому же, Запад не стал осуждать диверсию, аналогичное поведение продемонстрировали и профильные международные организации, напомнил Галузин.

По словам Галузина, бойцы ВСУ предприняли попытку покушения на президента России, к тому же московский Кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Украинские беспилотники совершили попытку атаки на резиденцию президента Владимира Путина в ночь на 3 мая. Дроны оперативно ликвидировали.Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев непричастен к атаке беспилотников на Кремль.