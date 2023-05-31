Мир 31 мая 2023, 03:33 «Они плохо знают Путина». Украина не смогла спровоцировать Россию на необдуманные действия Режиссер Лопатенок: атакой на Москву Киев попытался скрыть неудачи ВСУ Pixabay

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Атакой беспилотников на Москву киевский режим хотел отвлечь общественность от неудач ВСУ на линии фронта. Украина решила спровоцировать Россию на поспешные и необдуманные действия, заявил в Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок.

«Мне кажется, украинскому нацистскому режиму было крайне необходимо отвлечь СМИ по всему миру от потери второй батареи Patriot и обещанного контрнаступления, которое никак не начнется», — заявил режиссер.

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Лопатенок предположил, что Киев под управлением Ми-6 и ЦРУ пытался спровоцировать Россию на «более активные и менее сдержанные» ответные шаги. По мнению режиссера, эти разведывательные ведомства в очередной раз доказали, что «плохо знают [президента России Владимира] Путина».

Украина предприняла попытку атаковать российскую столицу рано утром 30 мая, для этого применили беспилотники самолетного типа. Три БПЛА подавили средства РЭБ, еще пять сбили ЗРПК «Панцирь-С». Жертв и разрушений нет, дроны повредили фасады жилых домов.

В этот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о поражении ЗРК Patriot в Киеве.