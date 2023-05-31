Мир 31 мая 2023, 23:17 Белый дом открестился от атаки на Москву украинских беспилотников Координатор Кирби направил вопрос Украине по поводу атаки на Москву РИА «Новости»

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Белый дом не имеет точной информации об атаке беспилотников на Москву, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он перенаправил вопрос об ответственности за акцию властям Украины.

«Я направляю вас к украинскому правительству. У нас нет точной информации, которая говорит, кто является ответственным», — заявил Кирби.

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Координатор Белого дома отметил, что Штаты не будут проводить расследования происшествия в небе над российской столицей.

Атаку на Москву киевский режим предпринял рано утром 30 мая. В результате никто не пострадал, повреждены фасады жилых многоэтажек.

Украинский режиссер Игорь Лопатенок заявил, что целью атаки на столицу России было вынудить президента Владимира Путина предпринять необдуманные и поспешные действия. Однако «они плохо знают Путина», отметил Лопатенок.