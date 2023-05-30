Мир 30 мая 2023, 11:56 Прямого отношения не имели. Офис Зеленского язвительно прокомментировал атаку дронов на Москву Советник Подоляк опроверг прямую причастность Украины к атаке дронов на Москву Flickr

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Украина непричастна к атаке беспилотников по Москве напрямую. Нападение 30 мая прокомментировал в эфире телемарафона советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Его процитировала радиостанция «Говорит Москва».

«[К атакам] отношения прямого, конечно же, не имеем», — сказал он.

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Михаил Подоляк сыронизировал, по информации издания «Страна.ua», о том, что мир вошел в эру искусственного интеллекта, и беспилотники осознавали последствия своих действий.

Восемь дронов направили в сторону Москвы, пять из них сбили в Подмосковье при помощи комплексов «Панцирь-С», остальные средствами радиоэлектронной борьбы заставили сменить курс. Минобороны России уличило в организации атаки киевский режим, имена причастных установит Следственный комитет.

Для атаки на Москву применили неизвестные БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания, размахом крыла четыре метра, дальностью полета до тысячи километров и стоимостью от 30 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей). Директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского городского округа Юрий Кнутов сказал, что системы РЭБ могли не заметить такие аппараты из-за малого размера, невысокой скорости и других особенностей.