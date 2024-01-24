Происшествия 24 января 2024, 23:55 ВСУ вновь ударили по своим. Что известно о крушении самолета Ил-76 под Белгородом Жители Яблоново в Белгородской области поблагодарили пилота Ил-76 за подвиг РИА «Новости»

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Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту лайнера находились свыше 70 человек, большинство из них — военнопленные ВСУ, которых везли для обмена. Подробности авиакатастрофы — в материале «360».

Что произошло с Ил-76 под Белгородом

Первыми об авиакатастрофе сообщили Telegram-каналы. Посты с сообщением о крушении воздушного судна появились в 11:50 по московскому времени. Из них стало понятно лишь то, что в Белгородской области разбился военно-транспортный Ил-76.

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Практически одновременно с этим губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал о некоем происшествии в Корочанском районе. Он добавил, что на месте работают сотрудники МЧС и следователи. Глава Белгородской области пообещал сообщить подробности позже. Вскоре появились первые кадры от очевидцев.

На кадрах можно увидеть самолет, который летел на крайне низкой высоте. Борт стремительно снижался, пока не скрылся за домами. Затем над землей появился огромный огненный шар, а в небо поднялся черный дым.

Позже Минобороны России подтвердило факт крушения воздушного судна. В ведомстве рассказали, что Ил-76 выполнял плановый полет. Самолет должен был доставить пленных бойцов ВСУ для обмена.

Экипаж самолета пожертвовал собой, чтобы предотвратить падение Ил-76 на село Яблоново в Белгородской области, сообщил Telegram-канал Mash. Корреспондент сайта kp.ru пообщался с местными жителями, которые выразили благодарность пилоту воздушного судна.

Все восхищаются поступком пилота, который отвел большую беду от мирного населенного пункта. Жители села Яблоново

Кто был на борту Ил-76 и сколько человек погибли

Под данным Минобороны, на борту находились 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять на бойцов ВС РФ, а также трое сопровождающих и шесть членов экипажа. По неподтвержденной информации, к обмену готовили большее число солдат по формуле 192 на 192. Процедуру планировали провести на границе России и Украины.

Как минимум 80 бойцов ВСУ хотели доставить вторым бортом, который после сообщений о крушении Ил-76 изменил маршрут следования и вернулся в аэропорт базирования. Вскоре после авиакатастрофы появились первые данные об украинцах — 12 из 65 военнопленных могли быть членами нацбатальона «Азов»*. Остальные относились к регулярным частям Вооруженных сил Украины.

Журналистка, главред RT Маргарита Симоньян обнародовала список находившихся на борту Ил-76 украинцев. В документе значились имена, фамилии и даты рождения бойцов. Самому младшему из них был 21 год. При сдаче в плен этот военнослужащий занимал должность контролера на КПП. Все, кто находился в самолете, погибли.

РИА «Новости»

Причины падения Ил-76 в Белгородской области

Самолет поразили Вооруженные силы Украины из населенного пункта Липцы Харьковской области. ВСУ использовали зенитный ракетный комплекс, заявили в пресс-службе Минобороны России. Радиолокационные средства ВКС засекли пуск двух украинских ракет.

«Сегодня в 11:15 минут киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», — рассказали в ведомстве.

По данным МО, украинское руководство прекрасно знало о достигнутой ранее договоренности об обмене пленными.

И, тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Минобороны

Версии крушения Ил-76

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале выдвинул две версии, почему ВСУ сбили самолет со своими военнопленными. Он предположил, что украинские боевики просто били по российскому воздушному судну, не догадываясь, кто в нем находится.

Согласно второй версии, ВСУ знали о пленных и специально их убили, чтобы боевики не сдавались ВС РФ.

«Потому что по мере неудач ВСУ и замены в ВСУ идейных неонацистов и профессиональных военных на простых мобилизованных стали резко расти случаи намеренной сдачи в плен солдат ВСУ. Вот их и убили. Чтобы новые не шли в плен», — написал Марков.

Он добавил, что для украинских генералов, получивших гражданство США и Британии, простые солдаты ВСУ — это «туземцы», которых не жалко убить за интересы американцев.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что Ил-76 сбили ракетами ЗРК Patriot или IRIS-T немецкого производства.

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко допустил, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность. При этом он заявил, что нельзя исключить засаду ПВО украинских войск. Аналитики Telegram-канала Wargonzo также обратили внимание на публикации в украинских каналах, авторы которых утверждали, что Ил-76 сбили их системы ПВО.

РИА «Новости»

Реакция на авиакатастрофу

Сразу после крушения воздушного судна украинские СМИ радостно сообщали, то уничтожение Ил-76 — это дело рук ВСУ. Но как только появилась официальная информация о летевших в самолете военнопленных, СМИ на Украине взяли паузу.

Официальный представитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская пропаганда начала «заметать под ковер» бравурные заявления о своих «победах». Он подчеркнул, что официальные лица на Украине не могли не знать об обмене пленными.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с произошедшим. Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что украинские военные не первый раз бьют по своим. Ответственность за расстрел военнопленных в воздухе также несут США и Европа.

Телеканал «360»

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что этот кровавый инцидент поставил под вопрос возможность любых договоренностей с Украиной. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уничтожение Ил-76 результатом внутриполитической борьбы в Киеве.

Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН из-за атаки на российский самолет. Министру обороны Сергею Шойгу предложили посмертно наградить экипаж сбитого воздушного судна.

Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Белгородом. Пентагон отказался комментировать теракт ВСУ.

О крушении Ил-76 написало абсолютное большинство западных СМИ.

«Если подробности подтвердятся, это будет самый смертоносный инцидент», — сообщило агентство Reuters.

На данный момент украинские власти лишь обвиняют Россию в том, что она якобы проводит специальные информационные операции, направленные против Украины, а также на дестабилизацию украинского общества.

* Нацбатальон «Азов», «азовцы» — запрещенная в России террористическая организация.