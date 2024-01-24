Происшествия 24 января 2024, 16:47 Экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 призвали представить к госнаградам Депутат Соболев предложил посмертно наградить членов экипажа сбитого Ил-76

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Экипаж потерпевшего крушение Ил-76 следует наградить посмертно, так как пилоты увели падающий самолет от жилых домов. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Виктор Соболев.

Он назвал действия экипажа сбитого самолета подвигом, благодаря которому летчики смогли спасти жизни мирных граждан.

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«Если они уводили борт, конечно, их нужно представить к госнаградам. Они совершили героический подвиг», — подчеркнул депутат.

Военный самолет Ил-76 24 января перевозил пленных бойцов ВСУ в Белгородскую область для обмена, сообщил сайт kp.ru. По информации Минобороны, передача военнослужащих должна была состояться во второй половине дня на контрольно-пропускном пункте «Колотиловка» на границе с Сумской областью Украины.

Украинское командование знало о маршруте самолета, но ВСУ все равно сбили самолет, на борту которого находились 65 пленных. Воздушное судно рухнуло в поле около села Яблоново, никто из местных жителей не пострадал. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, все находящиеся на борту самолета люди погибли.