Происшествия 24 января 2024, 15:34 Крушение Ил-76 предложили рассмотреть на заседании Совбеза ООН Депутат Шеремет предложил созвать заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76 Xie E/XinHua/globallookpress

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После крушения российского Ил-76 с украинскими военнопленными необходимо созвать заседание Совета Безопасности ООН. С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости».

Парламентарий не сомневается, что за трагедией стоит кровавый режим президента Украины Владимира Зеленского, который «докатился до убийства собственных граждан».

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«Крушение Ил-76 должно стать предметом рассмотрение Совбеза ООН. И этот вопрос не требует отлагательства, так как украинские власти попытаются уйти от ответственности», — подчеркнул Шеремет.

Украина должна ответить за случившееся. Западному миру пора понять, на кого они тратят деньги, жертвуя благосостоянием собственного населения, заключил Шеремет.

Глава Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров сообщил, что никто из жителей региона не пострадал при крушении Ил-76. Информацию подтвердили в областном Минздраве.