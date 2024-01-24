24 января 2024, 15:06
Крушение Ил-76 под Белгородом назвали результатом борьбы неонацистских элит на Украине
Медведев: крушение Ил-76 — результат борьбы украинских неонацистских элит
История с крушением самолета Ил-76 стала результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит на Украине. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«Война свиней у корыта. Об этом уже многие написали. Светлая память нашим летчикам. Они герои», — написал политик.
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Он подчеркнул, что украинские семьи не дождались своих пленных. При этом дальше будет только хуже, считает Медведев. Власти Украины станут нещадно бомбить свои города и села, убивать военнослужащих и пленных, «стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей».
«Ведь на карту поставлено главное — власть и деньги», — заключил зампред Совбеза РФ.
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал атаку на Ил-76 актом безумного варварства со стороны Украины. Этот кровавый инцидент поставил под вопрос возможность каких-либо договоренностей, подчеркнул дипломат.
Дмитрий Медведев
Самолеты
Россия
Украина
Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
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