Важное 24 января 2024, 15:06 Крушение Ил-76 под Белгородом назвали результатом борьбы неонацистских элит на Украине Медведев: крушение Ил-76 — результат борьбы украинских неонацистских элит

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История с крушением самолета Ил-76 стала результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит на Украине. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Война свиней у корыта. Об этом уже многие написали. Светлая память нашим летчикам. Они герои», — написал политик.

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Он подчеркнул, что украинские семьи не дождались своих пленных. При этом дальше будет только хуже, считает Медведев. Власти Украины станут нещадно бомбить свои города и села, убивать военнослужащих и пленных, «стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей».

«Ведь на карту поставлено главное — власть и деньги», — заключил зампред Совбеза РФ.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал атаку на Ил-76 актом безумного варварства со стороны Украины. Этот кровавый инцидент поставил под вопрос возможность каких-либо договоренностей, подчеркнул дипломат.