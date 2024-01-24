Происшествия 24 января 2024, 15:42 Минобороны назвало терактом атаку ВСУ на Ил-76 Минобороны: ВСУ поразили Ил-76 с помощью ЗРК из Харьковской области

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Украинская сторона совершила теракт, сбив самолет Ил-76 в Белгородской области. Такое заявление сделали в пресс-службе Минобороны России.

«Сегодня в 11:15 киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет Военно-транспортной авиации России», — отметили в ведомстве.

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В МО добавили, что борт перемещался по маршруту Чкаловский — Белгород. В самолете находились украинские военнопленные. ВСУ поразили Ил-76 с помощью зенитного ракетного комплекса из Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми сбили лайнер в Белгородской области.

«Экипаж и все пассажиры самолета погибли», — подчеркнули в Минобороны.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил рассмотреть крушение Ил-76 на заседании Совета Безопасности ООН. Это необходимо, чтобы украинские власти не смогли уйти от ответственности.