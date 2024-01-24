Мир 24 января 2024, 15:37 Авиакатастрофа с Ил-76 поставила под вопрос возможность договоренностей с Украиной Посол Мирошник: крушение Ил-76 продемонстрировало ненадежность гарантий Украины РИА «Новости»

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Падение российского военного самолета Ил-76 с украинскими пленными поставило под большой вопрос возможность заключения договоренностей с руководством Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Те гарантии что они (украинские власти — прим. ред.) дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений», — указал дипломат.

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Он добавил, что любые договоренности с Украиной в каких-либо форматах находятся под вопросом. ВСУ совершили «акт безумного варварства» и убили не только членов российского экипажа, но и собственных пленных бойцов, подчеркнул Мирошник. По его словам, украинское руководство показало миру свое «нацистское бесчеловечное нутро».

Ранее боевики ВСУ ударили ракетами по военному самолету, который перевозил украинских пленных военнослужащих в Белгородскую область для обмена. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, все находившиеся на борту люди погибли.