Эксклюзив 24 января 2024, 12:34 Появилось видео с места падения Ил-76 в Белгородской области Место падения Ил-76 под Белгородом попало на видео

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В распоряжении «360» оказалось видео с места падения военного самолета Ил-76 в Белгородской области. В кадр попала заснеженная местность.

Судя по ролику, от места авиакатастрофы поднимаются клубы густого черного дыма.

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Украинский блогер Анатолий Шарий подтвердил появившуюся в Сети информацию о том, что самолет перевозил пленных солдат ВСУ. Он подчеркнул, что все они погибли.

СМИ заявили о падении Ил-76, предположительно, в районе хутора Кривой. Сообщается, что на борту были 63 человека, никто не выжил. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил о «происшествии в Корочанском районе», но не привел подробностей. Он добавил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Гладков изменил свой рабочий график и выехал в район. Других официальных данных пока не поступало. Губернатор пообещал детально рассказать о происшествии позже. Причины авиакатастрофы неизвестны.