Происшествия 24 января 2024, 13:57 Стали известны детали возможного обмена пленными под Белгородом Shot: Россия и Украина могли осуществить обмен пленными по формуле 192 на 192 РИА «Новости»

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Обмен пленными должен был состояться между Россией и Украиной по формуле 192 на 192. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

В среду, 24 января, страны должны были обменяться военнопленными на границе в Белгородской области. Однако сами Вооруженные силы Украины сорвали мероприятие атакой на Ил-76 со своими же гражданами на борту, уточнил источник.

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Военный самолет потерпел крушение в районе хутора Кривой. По данным Минобороны, на борту Ил-76 находились 65 пассажиров, а также трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Оборонное ведомство подтвердило, что самолет перевозил украинских военнопленных для обмена.

По словам депутата Госдумы Евгения Попова, Украина знала о маршруте следования Ил-76. Глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов заявил, что на обмен летели два воздушных судна. Второй вовремя развернули, благодаря чему удалось спасти около 80 бывших украинских военнослужащих. После ЧП не может идти речи об обмене военнопленных. Этот процесс поставили на паузу, уточнил он.