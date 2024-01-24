24 января 2024, 14:22
Никто не выжил на борту рухнувшего под Белгородом Ил-76
Губернатор Гладков: все находившиеся на борту Ил-76 погибли
Все, кто был в самолете Ил-76, рухнувшем в Белгородской области, погибли. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он подтвердил также, что самолет упал в поле.
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«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — написал Гладков.
Глава Белгородской области добавил, что место крушения оцепили, на месте работают представители всех оперативных служб. Проводятся следственные мероприятия. Причину катастрофы установит комиссия, которая также отправилась к месту происшествия.
Ранее о том, что никому на самолете не удалось выжить, писали СМИ.
Ил-76 перевозил пленных украинских солдат, которых планировали обменять в Белгородской области. Предварительно, украинская сторона была в курсе готовящегося обмена. Тем не менее ВСУ даже не стали скрывать, что сбили самолет. Как отметила в беседе с «360» блогер Юлия Витязева, теперь Украина пытается переиграть свою версию, но это будет уже бесполезно.
Самолеты
Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
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