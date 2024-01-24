Власть 24 января 2024, 20:28 Украина попыталась «замести под ковер» бравурные заявления об Ил-76 — Лавров Лавров: Украина стала «заметать под ковер» свои заявления о сбитом Ил-76 РИА «Новости»

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Как только стало известно, что сбитый под Белгородом самолет Ил-76 перевозил пленных солдат ВСУ, украинская пропаганда начала «заметать под ковер» свои заявления. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, его процитировал RT.

Министр отметил, что сейчас устанавливаются факты. Сразу после падения самолета украинская сторона заявила о своей очередной «победе».

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«Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих „победах“», — заявил Лавров.

Глава российского МИД отметил, что украинские военные официальные лица не могли не знать, что готовится обмен пленными.

Боевики ВСУ сбили российский военный самолет под Белгородом, стреляли из зенитно-ракетного комплекса Patriot или IRIS-T. Следовавший за ним лайнер развернули, он тоже перевозил пленных украинских солдат.