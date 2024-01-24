24 января 2024, 16:56
Более 10 «азовцев» погибли на борту Ил-76
Mash: на борту рухнувшего под Белгородом Ил-76 были 12 «азовцев»
Часть пленных бойцов ВСУ, находившихся на борту самолета Ил-76, погибла сразу после ракетного удара, еще до падения воздушного судна. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, на борту Ил-76 были минимум 12 «азовцев»*.
По его предварительным данным, самолет атаковали ракетой PAC-2 ЗРК Patriot, снаряд попал в район грузовой палубы, в которой и перевозили пленных. Авторы статьи пояснили, что РАС-2, подрываясь, выбрасывает несколько тысяч металлических шариков, энергии которых хватает на то, чтобы пробить насквозь весь самолет.
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Пленных украинских бойцов везли для обмена на контрольно-пропускной пункт «Колотиловка». На борту самолета находилось 65 пленных, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Самолет упал днем 24 января. Никто не выжил.
* Нацбатальон «Азов», «азовцы» — запрещенная в России террористическая организация
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Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
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