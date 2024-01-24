Происшествия 24 января 2024, 14:29 Экипаж Ил-76 пожертвовал собой ради спасения села Яблоново Mash: экипаж Ил-76 пожертвовал собой, чтобы спасти село Яблоново Телеканал «360»

Читать 360tv в

Экипаж потерпевшего крушение Ил-76 пожертвовал собой, чтобы не допустить падения самолета на село Яблоново в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

После падения ракеты у пилотов было еще около 40 секунд, чтобы выпрыгнуть с парашютом. Но экипаж не стал этого делать и увел борт в поле.

Реклама

Местные жители рассказали, что своими глазами видели, как Ил-76 огибал их дома после атаки американским зенитно-ракетным комплексом Patriot. В местном храме 24 января пройдет служба в память об экипаже разбившегося самолета.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе заседания сообщил, что Ил-76 с украинскими военнопленными сбили боевики ВСУ. Они атаковали лайнер при помощи ЗРК Patriot или IRIS-T.

Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи авиакатастрофой под Белгородом. Он поручил разобраться, какие пусковые установки использовали ВСУ для удара по самолету. Сотрудники украинской военной разведки и СБУ долго затягивали обмен пленными, сообщил сайт kp.ru.