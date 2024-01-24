Важное 24 января 2024, 12:14 Более 60 человек погибли в авиакатастрофе под Белгородом «112»: 63 человека погибли при крушении Ил-76 под Белгородом РИА «Новости»

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На борту разбившегося под Белгородом самолета Ил-76 находились 63 человека. Все они погибли, сообщил Telegram-канал «112».

Военное воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе днем 24 января. Причины авиакатастрофы пока не уточнялись.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на место ЧП прибыла следственная группа и сотрудники МЧС. Сам глава региона изменил свой рабочий график и тоже выехал к месту случившегося.

До этого в Белгороде объявили ракетную опасность. Население призвали пройти в укрытия или спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами. Спустя 30 минут тревогу отменили.