Происшествия 24 января 2024, 13:59 ВСУ выпустили по самолету Ил-76 в Белгородской области ракеты из западного ЗРК Картаполов: ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом тремя ракетами Patriot или IRIS-T РИА «Новости»

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Военный российский самолет Ил-76, на борту которого находились украинские пленные, сбили боевики ВСУ. Они ударили по лайнеру ракетами из зенитно-ракетного комплекса Patriot или IRIS-T. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Он рассказал, что украинские военные выпустили по самолету три ракеты из западного ЗРК. Картаполов добавил, что следом за упавшим самолетом летел еще один Ил-76, который развернули после авиакатастрофы. На его борту тоже находились украинские пленные бойцы ВСУ.

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«Самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства, специалисты разберутся», — указал глава думского комитета по обороне.

В связи с крушением военного самолета председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу. Он также потребовал разобраться, какие пусковые установки украинские боевики использовали для удара по Ил-76, сообщил RT.