Происшествия 22 января 2024, 22:39 «Сразу два двигателя не могли отказать». Что известно о крушении Falcon 10 в горах Эксперт авиации Смирнов: у Falcon 10 не могли отказать сразу два двигателя Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

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В воскресенье, 21 января, частный самолет Falcon 10 рухнул в афганской провинции Бадахшан. Из находившихся на борту шести человек выжили только четверо, один добрался до села Педу и попросил о помощи. Супружеская пара из России погибла. Подробности происшествия — в материале «360».

Выжившие после крушения Falcon 10

Утром 22 января появились первые фото после крушения частного самолета в горах Афганистана, и стало известно о четырех выживших на борту Falcon 10. На снимке, по данным Telegram-канала Shot, были члены экипажа: пилоты Дмитрий Беляков, Аркадий Грачев и медик Павел Попов.

По информации издания, второй медик — Игорь Сывороткин тоже был «в удовлетворительном состоянии». Врачу после авиакатастрофы удалось выбраться из-под обломков самолета и дойти до соседнего села, чтобы попросить помощи. По данным источника RT, у двоих членов экипажа серьезные повреждения — у одного из них рваная рана живота.

Летевшая домой семейная пара при крушении лайнера не выжила.

Что произошло?

Несколько дней назад, 19 января, бизнес-джет Falcon 10 вылетел с подмосковного аэродрома Мячково. Частный самолет направился в Таиланд за супружеской парой из России — бизнесменом из Волгодонска Анатолием Евсюковым и его женой Анной. На следующий день лайнер должен был доставить их обратно в Москву.

Согласно плану, самолет летел по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — аэропорт Жуковский (Московская область). Однако, пролетая над Афганистаном, лайнер внезапно исчез с радаров, а пилоты перестали выходить на связь. Позже стало известно: бизнес-джет разбился в горных районах на северо-востоке Афганистана.

Freepik

Медик Игорь Сывороткин при падении сам добрался до ближайшего села — Педу — и жестами попросил жителей о помощи. Люди отвели выжившего к местным представителям «Талибана»*. По их словам, упавший самолет «с четырьмя выжившими иностранцами» нашли около Куфабского ущелья.

Спустя время представители организации сообщили, что всех членов экипажа доставили в Кабул — столицу Афганистана. Им оказали первую помощь и взяли под опеку.

Кто был на борту Falcon 10

В момент крушения на борту Falcon 10 были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Последние — Анатолий и его 64-летняя жена Анна.

Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, но женщина сильно заболела. Поначалу ее лечили в больнице в Паттайе. Когда состояние россиянки начало ухудшаться, врачи подключили Анну к аппарату ИВЛ и решили экстренно госпитализировать на родину из-за быстро развивающейся инфекции. У Евсюковой на тот момент отказали почти все органы, кроме мозга и сердца.

Фото: Hendrik Schmidt/Global Look Press

Также известно, что рухнувшим самолетом управляли два пилота: 41-летний Дмитрий Беляков и 42-летний Аркадий Грачев. Тяжелобольную пациентку сопровождали два медика — 26-летний Игорь Сывороткин и 44-летний Павел Попов.

Отец одного из пилотов бизнес-джета Аркадия Грачева, Юрий Грачев, рассказал «360», что гордится своим сыном и считает, что он и его коллеги совершили настоящий подвиг.

Не знаю, как это расценить, как они смогли в темноте, в буран снежный, без топлива, в горах совершить жесткую, но посадку. Слово «катастрофа» здесь не подходит: на авиационном языке это жесткая посадка, то есть самолет развалился, но практически все живы. <…> Думаю, еще будет летать и учить, как делать посадки в сложной гористой местности с неуправляемым самолетом. Юрий Грачев отец одного из пилотов лайнера

Грачев-старший отметил, что еще не общался с сыном после жесткой посадки самолета. Однако отец пилота уже пообщался с прокурорами. Мужчина добавил — правоохранители будут «искать виноватых», но добавил, что летчики совершили настоящее чудо, потому что спасли четыре человек. Только из-за этого их необходимо похвалить, подчеркнул Юрий Грачев.

Что стало причиной аварии, как выжил экипаж

По одной из версий, причиной крушения бизнес-джета мог стать отказ двух двигателей. Самолет летел из Таиланда в Москву с остановкой в Индии на дозаправку.

Другой вариант, согласно информации Telegram-канала «112», — из-за встречного ветра у лайнера закончилось топливо на подлете к Таджикистану. Пилоты решили сесть на запасной аэродром в Душанбе для дозаправки.

Telegram-канал «Авиаторщина» выдвинул еще одну версию: крушение могло случиться, потому что пилоты попросту не успели отдохнуть.

«Согласно сервису FlightRadar, обратным маршрутом бизнес-джет вылетел из аэропорта Утапао примерно в 09:20, то есть новая полетная смена у пилотов началась не позднее 08:20 по московскому времени. Таким образом, времени на отдых у экипажа было чуть больше семи часов — это в 2,5 раза меньше положенного», — подчеркнули авторы публикации.

Darryl Dyck / Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов рассказал «360», что Falcone 10 — очень надежный самолет, а отказ сразу двух двигателей — редкое явление.

«То же самое нельзя сказать про пустые баки с топливом. В этом случае отказ двигателей вполне вероятен. Мне кажется, в этой авиакатастрофе случилось именно это — либо какая-то жуткая техническая неприятность, например, отказ электроники. Также могу предположить, что работники неправильно рассчитали количество топлива на полет — максимальная дальность лайнера — 3600 километров», — объяснил он.

Версию об усталости пилотов Смирнов назвал неправдоподобной — экипаж не подавал никаких тревожных сигналов.

Фото: Joaquin Corchero / Keystone Press Agency/Global Look Press

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек». Виновным может грозить вплоть до семи лет лишения свободы.

Собеседник «360» уточнил, что к расследованию могут также подключить комиссию, которая проверит техническое состояние лайнера, поддержание техгодности и общую подготовку экипажа: образование пилотов и опыт.

«Falcon 10 — западный бизнес-джет под санкциями. Ему не присылают ни комплектующих, ни запчастей. Вопрос: как хилая компания с одним самолетом поддерживает состояние судна? А за штурвалом были „пионеры воздухоплавания“ — у одного пилота две тысячи часов налета, у второго — 800 часов», — заметил Олег Смирнов.

Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency/Global Look Press

Выжившие на борту разбившегося самолета в горах есть, и это действительно можно назвать чудом. Несмотря на то, что пилоты — «пионеры» своего дела, они все равно смогли сохранить четыре жизни с помощью одной авиационной хитрости.

По мнению авиаэкспертов, летчики подняли нос бизнес-джета примерно на 20 градусов перед крушением. Это позволило смягчить удар — если бы пилоты не сделали этого, самолет мог получить куда более серьезные повреждения, а все находящиеся на его борту люди могли погибнуть.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.