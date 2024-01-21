Мир 21 января 2024, 21:20 Один из выживших при падении Falcon 10 сам дошел до афганского села Выживший после крушения джета в Афганистане дошел до села и попросил о помощи Freepik

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Один из выживших при падении бизнес-джета Falcon 10 на северо-востоке Афганистана самостоятельно добрался до местного села и жестами попросил о помощи. Об этом сообщил телеканал Afghanistan International со ссылкой на местные источники.

«Местные жители рассказывают, что иностранец добрался до села Педу района Коф Аб и обратился за помощью к людям, используя язык жестов», — уточнили в публикации.

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Местные жители отвели выжившего к местным представителям «Талибана»*. По словам талибов, упавший самолет с четырьмя выжившими иностранцами нашли около Куфабского ущелья.

Частный самолет Falcon 10 разбился на северо-востоке Афганистана. На борту джета также находились россияне. Вечером 21 января стало известно, что четырех из шести человек нашли. У них выявили травмы, но людям удалось выжить.

Джет вылетал из Таиланда для эвакуации заболевшей во время отпуска жительницы Волгодонска Анны Евсюковой. В местной больнице у пациентки диагностировали быстроразвивающуюся инфекцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.