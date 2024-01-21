Происшествия 21 января 2024, 18:49 Falcon 10 с тяжелобольной россиянкой разбился в Афганистане. Что известно о крушении Четверо человек смогли выжить после крушения Falcon 10 в Афганистане Pius Koller / Global Look Press

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Частный самолет Falcon 10 разбился на северо-востоке Афганистана. На борту джета были в том числе россияне. Одна из пассажирок, по предварительным данным, — тяжелобольная супруга известного бизнесмена. Борт искала местная поисково-наземная служба. Вечером 21 января стало известно, что четырех из шести человек нашли. У них выявили травмы, но людям удалось выжить.

Данные Росавиации о крушении Falcon 10

Самолет Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Известно, что он вылетел из таиландского аэропорта Утапао и должен был выполнить чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).

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В Росавиации уточнили, что самолет выпустила французская компания Dassault Aviation в 1978 году. Сейчас борт принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.

В самолете летели четыре члена экипажа и два пассажира. Вечером 20 января Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с радаров, находясь в воздушном пространстве Афганистана, недалеко от границы с Таджикистаном.

Aamaj News сообщило, что самолет разбился на северо-востоке Афганистана, опубликовав фото неподалеку от места крушения. По информации источников агентства, воздушное судно рухнуло в провинции Бадахшан по причине технической неисправности. Других подробностей журналисты не привели.

Днем в Росавиации заявили, что получили сообщение от посольства России в Афганистане о том, что к предполагаемому месту падения Falcon 10 направили наземную поисково-спасательную группу из местных специалистов, а из столицы страны, Кабула, планируется вылет вертолета.

У самолета отказали оба двигателя

Что именно произошло с самолетом, пока неизвестно. РЕН ТВ со ссылкой на источники при этом сообщил, что у Falcon 10 отказали оба двигателя.

По информации канала, самолет следовал на запасной аэродром в Душанбе, где должен был дозаправиться. Источник обратил внимание, что экипаж воздушного судна сообщал о малом остатке топлива из-за встречного ветра.

«Было принято решение следовать на запасной аэродром в Душанбе. Однако позже командир доложил сначала об отказе правого двигателя, через минуту — об отказе левого. После этого самолет пропал с радаров», — пояснил собеседник РЕН ТВ.

Wolfgang Minich / Global Look Press

Кто находился на борту разбившегося Falcon 10

Росавиация уточняла маршрут полета самолета, указав, что это был чартерный санитарный рейс. Источник РИА «Новости» при этом заявил, что речь идет о частном медицинском эвакуационном рейсе. По его данным, самолет следовал из Паттайи в Москву.

Следственный комитет сообщил, что на борту находились россияне, но сколько именно человек были с паспортами РФ, в ведомстве не уточнили. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

Полный список людей, находившихся в разбившемся частном самолете, опубликовал Telegram-канал «112». По информации его источника, среди членов экипажа в Falcon 10 были Дмитрий Б., Аркадий Г., Игорь С. и Павел П. А среди пассажиров — Анна Е. и Анатолий Е.

По данным Shot, пассажирами были супруги. Муж — известный в Волгодонске бизнесмен. Вместе с женой он отдыхал в Таиланде, но супруга заболела. Поэтому и было принято решение перевозить женщину бортом самолета в Россию.

Источник «Известий» сообщил, что в Таиланде медики диагностировали у Анне Е. септический шок. По предварительным сведениям, у 64-летней женщины была аллергия на обезболивающее «Найз». В госпитале она долгое время, указало издание, провела на ИВЛ. Ситуация была тяжелая: у пациентки отказывали почки и печень.

Сын супругов в комментарии газете подтвердил, что мать заболела, когда они прилетели в Таиланд.

«Поняли, что там смысла лежать нет, решили привезти в Россию <…> Раньше не могли, потому что в России были праздники», — пояснил он.

В Боткинской больнице в Москве пациентку были готовы принять уже 20 января.

Michael Runkel / Global Look Press

Первые итоги поисковой операции

Вечером, около 17:18, Росавиация опубликовала данные о том, что местная наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10 и на борту есть выжившие.

«Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется», — указали в ведомстве.

Mash сообщил, что один из выживших при крушении джета — медработник Игорь С. из Дмитрова. О том, что он жив, Telegram-каналу рассказали его родственники.

Мать Игоря С. рассказала, что молодой человек смог позвонить ей после ЧП. А жена 26-летнего мужчины подтвердила, что супруг был на борту Falcon 10. По ее словам, он летал в Паттайю в командировку.

По информации Afghanistan International, один из выживших при крушении самолета смог добраться до села в области Коф Аб на севере провинции Бадахшан и жестами попросить помощи. Falcon 10, по словам источников телеканала, рухнул в отдаленном районе — в нескольких часах езды от административного центра провинции.

Источники Reuters утверждают, что жертвами крушения стали два человека. Официально данные об этом подтверждены не были.