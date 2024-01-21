Происшествия 21 января 2024, 15:47 Поисковая группа выдвинулась к месту падения самолета с россиянами в Афганистане Росавиация: поиском обломков упавшего в Афганистане самолета займется спецгруппа Ahmad / Global Look Press

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Поисково-спасательная группа афганских специалистов направилась к месту падения частного самолета Falcon 10 с россиянами на борту. Об этом со ссылкой на посольство России сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что специалисты вылетят на место в ближайшее время на вертолете.

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что частный самолет Falcon 10 выполнял санитарный рейс из индийского Гая через Ташкент в Жуковский. Первоначальным местом вылета борта стала таиландская Паттайя. В Индии экипаж приземлился на дозаправку и вылетел по дальнейшему маршруту в минувшую субботу, 20 января.

Во время пролета над горной афганской провинцией Бадахшан самолет пропал с радаров. На борту находились шесть россиян — четыре члена экипажа и двое туристов.

По данным Telegram-канала Baza, в разбившемся самолете летела семейная пара Анатолия и Анны Евсюковых из Волгодонска. Семья вместе с сыном прилетела на отдых в Таиланд, где женщине стало плохо.

Ее положили в местную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи диагностировали у Анны некую инфекцию, а после рекомендовали мужу отвести пациентку в Россию.

АТОР на основании этой информации начал поиски страховой компании, которая обеспечила лечение и эвакуацию туристов.

После крушения частного джета с россиянами на борту следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.