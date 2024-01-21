Важное 21 января 2024, 12:00 Дело завели по факту крушения самолета с россиянами в Афганистане СК завел дело после крушения самолета с российскими гражданами в Афганистане РИА «Новости»

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Московский следственный отдел Западного межрегионального следственного управления начал делопроизводство по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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«Следователи во взаимодействий с МИД России организуют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств ЧП», — заявили в СК.

Частный индийский самолет Falcon 10 выполнял санитарный рейс по маршруту Гая — Ташкент — Жуковский. В субботу, 20 января, борт уклонился от курса и пропал с радаров.

В воскресенье поступила информация о крушении самолета в Афганистане. На борту находились шесть человек, среди них двое — граждане России. Предварительной причиной катастрофы стал отказ обоих двигателей.