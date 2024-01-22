Мир 22 января 2024, 13:16 Выживших в авиакатастрофе в Афганистане привезли в Кабул Четырех выживших после крушения самолета Falcon 10 привезли в Кабул

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Выживших в результате крушения самолета Falcon 10 в горах Афганистана доставили в Кабул. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Состояние как пилотов, так и медиков, находившихся на борту самолета, хорошее. Как отметил представитель «Талибана»*, им оказывают первую помощь.

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Telegram-канал RT опубликовал первое фото с выжившими. На одном кадре показали трех членов экипажа. На другом — обломки самолета.

По данным Telegram-канала Shot, на снимке запечатлели пилотов Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева, а также медика Павла Попова.

Самолет Falcon 10 рухнул в афганской провинции Бадахшан накануне. Причиной крушения воздушного судна назвали техническую неисправность. Всего на борту Falcon 10 находились шесть человек, среди которых два пассажира — бизнесмен Анатолий Евсюков и его жена. Об их судьбе пока ничего не известно.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник назвал чудом спасение членов экипажа. По его словам, эти люди «родились в рубашке».

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.