Важное 21 января 2024, 10:34 Летевший в Москву пассажирский самолет разбился в Афганистане Aamaj News: выполнявший рейс в Москву самолет потерпел крушение в Афганистане РИА «Новости»

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Самолет индийского перевозчика, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на собственные источники.

Крушение произошло в провинции Бадахшан по причине технической неисправности.

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По данным Росавиации, речь идет о самолете Falcon 10, выполнявшем рейс Гай — Ташкент — Жуковский. Воздушное судно перестало выходить на связь в субботу, 20 января, когда находилось в районе афганско-таджикистанской границы. Самолет пропал с радаров.

Борт административного типа, зарегистрированный в реестре гражданских судов России, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. По предварительной информации, в самолете находились четыре члена экипажа и два пассажира.

Росавиация связалась с профильными ведомствами Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна.

Ранее в Чили разбился легкомоторный самолет S2R-T660 Turbo.