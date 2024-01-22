Эксклюзив 22 января 2024, 14:10 «Горжусь сыном, это подвиг». Отец пилота — о посадке Falcon 10 в Афганистане Отец пилота Грачев: летчики совершили подвиг, посадив Falcon 10 в горах

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Самолет Falcon 10 рухнул в афганской провинции Бадахшан 21 января. Из находившихся на борту шести человек выжили четыре. Отец пилота Аркадия Грачева, Юрий Грачев, в беседе с «360» отметил, что гордится своим сыном и считает, что он и его коллеги совершили подвиг.

«Я не знаю, как это расценить, как они смогли в темноте, в буран снежный, без топлива, в горах совершить жесткую, но посадку. Слово „катастрофа“ здесь не подходит: на авиационном языке это жесткая посадка, то есть самолет развалился, но практически все живы. Я в „Одноклассниках“ вчера написал, что горжусь своим сыном, пилоты совершили подвиг. <…> А то, что [лицо] у него разбито, — ничего, заживет. Я думаю, еще будет летать, будет учить, как делать посадки в сложной гористой местности с неуправляемым самолетом», — рассказал Грачев-старший.

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Он признался, что пока не связывался с сыном после случившегося.

«У него налеты большие, самообладание просто великолепное. Он полмира облетал, когда была пандемия, столько перевез больных <…> Вывозили отовсюду: из Египта, Мюнхена, Казахстана, Австралии, с Бали», — добавил собеседник «360».

По его словам, Аркадий с детства увлекался авиацией. Начинал с «табуреточных» одномоторных самолетов, потом освоил двухмоторный, биплан, позже получил права на управление вертолетом, затем самолеты были побольше, но винтовые, потом — реактивные бизнес-джеты.

Это, по-моему, третий его бизнес-джет, все совершенствуется и совершенствуется. Случилась, скорее всего, утечка топлива. Либо это диверсия в Индийском, где их заправляли, может, где-то там подкрутили, либо действительно где-то топливо убежало очень быстро. Но ребята молодцы — запрашивали [посадку в] Душанбе, потом в Кулябе, но не дотянули и посадили в горах. Это просто немыслимо. Юрий Грачев

Грачев-старший — офицер-ракетчик. Аркадий же окончил артиллерийский кадетский корпус в Санкт-Петербурге, но не пошел в военное дело, а «стал успешным бизнесменом», а затем осуществил давнюю мечту, рассказал его отец.

«В его жизни было очень много сложных моментов, из которых он в принципе выходил с честью. Он родился в рубашке. Молодец. Им был заказ срочно женщину привезти, и они не раздумывая полетели в Таиланд. Да, это, может быть, и коммерция, но, с другой стороны, благое дело. А то, что так получилось… ну, иногда мы выходим, и кирпич на голову падает», — рассудил Грачев.

Он добавил, что разговаривал с прокурорами и заявил им, что понимает: они будут «искать виноватых», однако уверен, что пилоты «совершили чудо, спасли четыре души», так что их нужно хвалить.