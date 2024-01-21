Происшествия 21 января 2024, 11:09 Двое россиян находились на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Двое россиян находились на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon

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На борту разбившегося в Афганистане индийского частного самолета Falcon 10B находились двое россиян. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Двое граждан России были на борту самолета Falcon 10B, который пропал над Афганистаном», — заявили в службах.

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Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

Агентство Khaama Press со ссылкой на собственные источники уточнило, что самолет отклонился от первоначально заданного курса.

«Сообщения из провинции Бадахшан свидетельствуют о том, что после отклонения от курса самолет столкнулся с горным рельефом в районе Зебак», — добавили в агентстве.

Самолет направлялся в Москву, о его крушении стало известно ранее. Борт перестал выходить на связь еще 20 января в районе границы Афганистана и Таджикистана. Предварительной причиной ЧП стала техническая неисправность.

Всего в самолете находились два пассажира и четыре члена экипажа, сообщали в Росавиации.