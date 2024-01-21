Мир 21 января 2024, 20:45 «Талибан» взял под опеку выживших при крушении Falcon 10 в горах Афганистана россиян Shot: выжившие в авиакатастрофе в Афганистане россияне встретились с талибами Pius Koller/Global Look Press

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Пережившие крушение самолета Falcon 10 в горах Афганистана четверо россиян встретились с представителями «Талибана»*. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на главу администрации губернатора провинции Бадахшан Хана Мохаммада.

Чиновник заявил, что сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Представитель талибов в провинции Забихулла Муджахид в беседе с журналистами заявил, что упавший самолет с четырьмя выжившими иностранцами нашли около Куфабского ущелья. Об этом сообщил телеканал Afghanistan International.

Первым на связь с жителями вышел один из россиян, который добрался до деревни Пайду, где жестами попросил о помощи. По данным Telegram-канала Mash, им оказался медицинский работник Игорь Сывороткин. Через местных жителей он связался с родными.

Самолет Falcon 10 вылетел из Таиланда для эвакуации заболевшей во время отпуска жительницы Волгодонска Анны Евсюковой. В местной больнице у пациентки диагностировали быстроразвивающуюся инфекцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Супругу россиянки Анатолию Евсюкову медики рекомендовали срочно доставить ее в Россию для лечения. Вылетевший из Таиланда борт долетел до Индии, где экипаж провел дозаправку. Следующей остановкой планировался Ташкент. Но в ходе полета над Афганистаном борт попал в аварию.

На место крушения выдвинулась поисковая группа. Выяснилось, что из шести человек на борту выжили четверо, среди которых пилот и медицинский работник, сопровождавший Анну в полете. Супруги Евсюковы не выжили.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.