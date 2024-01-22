Мир 22 января 2024, 18:41 Пилотам разбившегося в горах Афганистана самолета удалось выжить благодаря одной хитрости Shot: пилоты упавшего Falcon 10 выжили благодаря тому, что задрали нос самолета Pxhere

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Пилоты Falcon 10, разбившегося в Афганистане, выжили благодаря тому, что перед крушением подняли нос самолета, написал Telegram-канал Shot. Как рассказали ему авиаэксперты, из-за этого удар пришелся на середину фюзеляжа самолета и пассажирский салон.

«Перед моментом трагедии пилоты подняли нос самолета на 15-20 градусов, чтобы хоть немного смягчить удар. Если бы они не сделали этого, то самолет врезался бы носом в землю, из-за чего погибли бы все, находившиеся на борту», — пояснили авторы канала.

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Предварительно, у самолета отказали два двигателя, но судно могло пролететь еще 150 километров. Пилоты запросили посадку в таджикистанском аэропорту, но все равно пытались найти в горах место для аварийной посадки. Тем не менее Falcon 10 сумели посадить, в противном случае погибли бы все.

Как писал kp.ru, по другой версии, экипаж неправильно рассчитал запас топлива. Сейчас из-за экономии не разрешают брать его с собой или заливать лишнее. Самолет, на борту которого были россияне, вылетел из Патайи, дозаправился в Индии в аэропорту Гая и дальше должен был через Пакистан добраться до Таджикистана.

Выжили четверо членов экипажа, погибли супруги из Волгодонска Ростовской области. Отец одного из пилотов, офицер-ракетчик Аркадий Грачев в беседе с «360» призвал называть случившееся не «катастрофой», а «жесткой посадкой». Сейчас пострадавшие находятся в Кабуле, российские дипломаты уже встретились с ними. Тела погибших в Афганистане россиян доставят в Кабул 23-24 января.