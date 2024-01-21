Происшествия 21 января 2024, 13:51 Одна из погибших при крушении Falcon 10 долгое время была на ИВЛ «Известия»: одна из жертв крушения Falcon 10 долгое время находилась на ИВЛ Pius Koller / Global Look Press

Читать 360tv в

Одна из погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане — россиянка Анна Е. — долгое время находилась на аппарате ИВЛ. Она сильно заболела в Таиланде, затем семья решила перевезти женщину домой. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал ее сын.

«Прилетели в Таиланд — заболела, поняли, что там смысла лежать нет, решили привезти в Россию», — пояснил мужчина.

Реклама

По его словам, раньше эвакуацию провести не смогли из-за новогодних праздников.

Источник издания уточнил, что женщине стало плохо по прибытии в Таиланд, ее госпитализировали. Состояние было очень тяжелым. Более того, по его данным, у пациентки начали отказывать печень и почки. Врачи диагностировали септический шок.

По предварительной информации, у женщины была аллергия на обезболивающее «Найз». В Боткинской больнице Москвы были готовы принять пациентку уже 20 января.

«Известия» ранее опубликовали список людей, которые находились на борту Falcon 10. По данным источника, среди них был и супруг Анны Е. — предприниматель Анатолий Е.