21 января 2024, 11:16
Названа причина крушения пассажирского самолета в Афганистане
РЕН ТВ: у рухнувшего в Афганистане самолета Falcon 10 отказали оба двигателя
Самолет Falcon 10, летевший из Индии в Россию, потерпел крушение из-за отказа обоих двигателей. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Вечером 20 января, по данным источника телеканала, командир воздушного судна передал информацию о малом остатке топлива из-за встречного ветра. Данные поступили, когда борт входил в зону Таджикистана.
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«Было принято решение следовать на запасной аэродром в Душанбе», — уточнил собеседник РЕН ТВ.
Позже, по его словам, командир экипажа сообщил, что у Falcon 10 отказал правый двигатель. Через минуту перестал работать и левый.
«После этого самолет пропал с радаров», — отметил источник.
Самолет, указали в материале, пропал в 161 километре от Душанбе и в 57 — от Куляба.
Falcon 10, по предварительным сведениям, разбился на северо-востоке Афганистана. Борт выполнял рейс Гай — Ташкент — Жуковский. На нем были шесть человек, в том числе два россиянина.
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