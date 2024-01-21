Важное 21 января 2024, 11:16 Названа причина крушения пассажирского самолета в Афганистане РЕН ТВ: у рухнувшего в Афганистане самолета Falcon 10 отказали оба двигателя

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Самолет Falcon 10, летевший из Индии в Россию, потерпел крушение из-за отказа обоих двигателей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Вечером 20 января, по данным источника телеканала, командир воздушного судна передал информацию о малом остатке топлива из-за встречного ветра. Данные поступили, когда борт входил в зону Таджикистана.

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«Было принято решение следовать на запасной аэродром в Душанбе», — уточнил собеседник РЕН ТВ.

Позже, по его словам, командир экипажа сообщил, что у Falcon 10 отказал правый двигатель. Через минуту перестал работать и левый.

«После этого самолет пропал с радаров», — отметил источник.

Самолет, указали в материале, пропал в 161 километре от Душанбе и в 57 — от Куляба.

Falcon 10, по предварительным сведениям, разбился на северо-востоке Афганистана. Борт выполнял рейс Гай — Ташкент — Жуковский. На нем были шесть человек, в том числе два россиянина.