Происшествия 21 января 2024, 12:26 Разбившийся в Афганистане Falcon 10 выполнял эвакуационный рейс из Паттайи РИА «Новости»: разбившийся Falcon 10 летел эвакуационным рейсом из Паттайи

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Falcon 10, рухнувший в Афганистане, выполнял частный медицинский эвакуационный рейс, сообщил источник РИА «Новости». По его данным, самолет следовал из Паттайи в Москву.

Росавиация ранее сообщала, что Falcon 10 выполнял чартерный санитарный полет по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский. А первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.

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Самолет перестал выходить на связь и пропал с радаров вечером 20 января, когда находился в воздушном пространстве Афганистана близ границы с Таджикистаном.

В ведомстве подчеркнули, что Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов России. На борту, предварительно, находились четыре члена экипажа и два пассажира.

Известно, что самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.

По факту случившегося уже возбудили дело. Об этом заявили в Следственном комитете. В пресс-службе указали, что среди людей на борту Falcon 10 были россияне.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.