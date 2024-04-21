Эксклюзив 21 апреля 2024, 16:24 Решения зрели годами. Как и зачем ужесточат экзамены для мигрантов в России Филолог Бубенчикова: строгие экзамены помогут мигрантам лучше выполнять работу РИА «Новости»

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В последнее время в России много говорят о необходимости ужесточения миграционного законодательства и экзаменов для приезжих. О том, почему это так актуально, что делается и еще предстоит сделать в этом направлении, — в материале «360».

Запрос общества

Через несколько дней после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых по делу, и все они — приезжие. Сразу же появилась информация о том, что контроль над мигрантами в России могут усилить.

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МВД разработало соответствующий законопроект. Оно предложило сократить срок временного пребывания иностранцев со 180 до 90 дней за год суммарно и наделить правом высылки нарушителей не только суды, но и уполномоченные федеральные органы власти. Позже оказалось, что иностранных граждан, которые имеют в РФ вид на жительство, патент или разрешение на работу, ограничение до 90 дней не коснется.

Если закон примут, в России также создадут реестры работодателей, имеющих право нанимать мигрантов, и реестры иностранных рабочих. Помимо этого, для мигрантов предусмотрят единый документ, удостоверяющий личность и дающий право на пребывание в стране. Нарушители миграционного законодательства лишатся права оказывать услуги.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил проверить в стране законность выдачи паспортов иностранным гражданам за 10 лет. В Крыму временно запретили устраивать иностранцев на работу по патентам.

РИА «Новости»

Создается впечатление, что в последнее время мигранты стали чаще прежнего попадать под следствие. Возможно, потому что контроль за ними уже усиливают. В Санкт-Петербурге выдворят 418 нарушителей миграционного законодательства. Участников массовой драки на востоке столицы в апреле решили проверить на соблюдение миграционного законодательства. А еще в Москве предъявили обвинение 10 участникам преступной группы, организовавшей фиктивную постановку мигрантов на учет.

Масла в огонь подбавило недавнее убийство молодого москвича за замечание о парковке. В преступлении заподозрили иностранного гражданина, который жил в России без регистрации. И начались разговоры о том, что этот негодяй вообще не должен был находиться в России, а также призывы «жестко наводить порядок» в миграционном законодательстве.

Ясно, что «под раздачу» попадают именно нарушители закона, но ведь, вероятно, хватает и добропорядочных мигрантов, которые приезжают учиться и работать, а не совершать преступления. Впрочем, по мнению социолога и журналиста Гули Хабибуллиной, в первую очередь вообще-то стоит сосредоточиться на трудоустройстве россиян.

«Но если какой редкий [иностранный] специалист действительно потребовался нашей стране, его надо тщательно проверять на входе — на криминал, на связи с террористическими организациями. Проверять все соцсети, чтобы вообще понять отношение к русским людям и всему русскому. Отменить все социальные программы поддержки мигрантов. Они ведь работать приехали? Пусть работают и зарабатывают. И контролировать: если трудовой мигрант не трудится, — высылать из страны», — рассудила она в беседе с «360».

Меры довольно жесткие, но, по словам Хабибуллиной, на это есть «очевидный запрос общества», к которому начали прислушиваться.

Чудовищный теракт в «Крокус Сити» — это прорыв гнойника, который годами, десятилетиями зрел и периодически давал о себе знать дикими случаями агрессии и ненависти. <…> Мигрантов завозили тысячами, никак не выясняя их криминальное прошлое, они «сдавали экзамен по русскому языку» в коммерческой структуре, которую никто не контролирует, за [небольшую сумму]. А потом, когда какой-нибудь трудовой мигрант, зачастую пропитанный ненавистью ко всему русскому, совершал преступление, ему предоставляли адвоката и переводчика. Ему, сдавшему экзамен на знание русского языка! Гуля Хабибуллина социолог, журналист

Если говорить об экзаменах для мигрантов, в этой сфере уже тоже предприняли некоторые меры. Коммерческие организации с 1 мая лишатся права проводить экзамены на знание русского языка для иностранцев и выдавать им сертификаты, на основе которых иностранцы получают ВНЖ, гражданство и разрешение на работу. А продолжающим выдавать эти документы РУДН, СПбГУ, Институту русского языка имени Пушкина, РГПУ имени Герцена и Псковскому госуниверситету Рособрнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзаменов. Поступило также предложение вернуть устный экзамен по русскому языку для приезжих.

Адекватная социализация

На днях стало известно, что ректора Института Пушкина Наталью Трухановскую уволили из-за ненадлежащего контроля за процедурой экзамена для иностранцев. При этом в недавнем интервью РБК она сама же высказывалась за увеличение проходного балла на экзамене по русскому языку для мигрантов с 50 хотя бы до 80 из 100 и возвращение устного экзамена.

РИА «Новости»

Трухановская также заявляла, что институт реализует «самые жесткие меры» по контролю за тестированием приезжих на знание русского языка и помогает правоохранителям привлекать к уголовной и административной ответственности нарушителей порядка процедуры. Действительно, именно этот вуз предложил создать для мигрантов экзамен по «говорению».

Как пояснила «360» филолог Анастасия Бубенчикова, сейчас экзамен для мигрантов проверяет знание русского языка как иностранного, истории и основ законодательства России. В зависимости от документа, на получение которого он сдается, экзамен разделен на уровни. Пока проходной балл — 50, но планируется повысить его до 80, а в перспективе и до 100.

Рассматривается введение устного экзамена на бытовые темы: ведение беседы в кассе авиа- и железнодорожного вокзала для максимально ускоренной социокультурной адаптации и возврата устного экзамена, который отменили в 2021 году. Поднятие планки проходного балла и возврат устного экзамена для трудовых мигрантов — гарант того, что они смогут адекватно выполнять профессиональную деятельность, социализироваться в обществе, максимально понимать русскую речь, все просьбы и указания, которые будут получать, и отвечать на запросы российского социума. Анастасия Бубенчикова филолог

На волне общественного гнева после страшного теракта в России стали готовы к шагам, которые зрели годами. Скорее всего, многие из них будут полезными. Хотелось бы только, чтобы все-таки обошлось без явных перекосов.