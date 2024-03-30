Общество 30 марта 2024, 21:17 Петербургские суды решили выдворить из России более 400 мигрантов-нарушителей В Петербурге суды выдворили из России 418 мигрантов, еще 48 должны уехать сами РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге решили выдворить 418 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Еще 48 человек оплатят штраф и должны будут самостоятельно покинуть территорию России, сообщила в своем Telegram-канале глава пресс-службы судов городских судов Дарья Лебедева.

«418 нарушителям назначен штраф с принудительным выдворением из страны, с помещением в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан — прим. ред.)», — говорится в заявлении.

Реклама

Кроме того, еще 48 человек должны заплатить штраф и самостоятельно покинуть Россию в течение пяти дней с момента вступления постановления в законную силу, причем этот процесс будет контролироваться.

Как отметила Лебедева, в петербургские районные суды поступило 584 материала по делам об административных нарушениях с 25 по 29 марта. Инстанции уже рассмотрели 515 дел.

Ранее петербургский главк МВД сообщил о раскрытии дела 2007 года об убийстве 12-летней школьницы. Преступление совершил приговоренный к пожизненному заключению уроженец одной из бывших советских республик.