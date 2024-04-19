Общество 19 апреля 2024, 16:00 Трухановскую уволили с поста ректора Института Пушкина Минобрнауки: Трухановскую сняли с должности ректора Института Пушкина Vasilii Smirnov/Russian Look / Global Look Press

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Наталью Трухановскую уволили с поста ректора Института Пушкина приказом Минобрнауки России. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Снятие Трухановской с должности произошло в полном соответствии с нормами трудового законодательства.

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В Telegram-канале Минобрнауки сообщили, что исполняющим обязанности ректора Института назначили Никиту Гусева. Перестановку кадров объяснили выявлением фактов ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для иностранцев.

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