Власть 03 апреля 2024, 00:45 В МВД объяснили, каких мигрантов коснутся ограничения пребывания в России МВД: ограничения для мигрантов не коснутся тех, кто получил в России ВНЖ

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Иностранных граждан, которые имеют в России вид на жительство, патент или разрешение на работу, не будут ограничивать в сроке пребывания до 90 дней в год. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента», — подчеркнула Волк.

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Про ее словам, изменения в миграционном законодательстве направлены на обеспечение безопасности страны.

Пребывание иностранцев в России предложили сократить вдвое и создать реестр зарубежных рабочих. МВД разработало законопроект об ужесточении государственного контроля в сфере миграции.