Общество 01 апреля 2024, 13:56 Иностранцам разрешат оставаться в России не дольше трех месяцев МВД сократит срок пребывания иностранцев в России до 90 дней за год РИА «Новости»

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Пребывание иностранцев в России предложили сократить вдвое и создать реестр зарубежных рабочих. МВД разработало законопроект об ужесточении государственного контроля в сфере миграции, сообщила представитель министерства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Проект федерального закона «Об условиях въезда и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации» отправили на отзыв правительства. МВД предложило утвердить правовые основания для введения обязательной биометрической идентификации при пересечении границы и создания цифровых профилей.

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Срок временного пребывания иностранцев правоохранители предложили сократить со 180 до 90 дней за год суммарно. Правом принимать решение о высылке нарушителей призвали наделить не только суды, но и уполномоченные федеральные органы власти.

Кроме того, в случае принятия закона об ужесточении контроля создадут реестры работодателей, имеющих право нанимать мигрантов, и самих иностранных рабочих. Для приезжих введут единый документ, удостоверяющий личность и дающий право на пребывание в стране. Нарушителям миграционного законодательства запретят оказывать услуги.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в 2023 году призывал усилить контроль за мигрантами. Он выступал за выдворение нарушителей.