18 апреля 2024, 04:22
Рособрнадзор предложил проверять речевые навыки на экзамене для мигрантов
Рособрнадзор решил проверять навыки устной речи мигрантов на экзамене
Рособрнадзор внес предложение создать систему экзаменов для мигрантов по балльной системе для проверки устной речи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующие предложения внес Институт русского языка имени Пушкина.
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Для включения раздела «Говорение» в экзамен для трудовых мигрантов необходимо будет внести изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства Российской Федерации, указали в ведомстве.
Российским вузам, в которых иностранцам выдают сертификаты о прохождении экзаменов, объявили предостережения о недопустимости обязательных требований. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
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