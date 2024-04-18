Общество 18 апреля 2024, 04:22 Рособрнадзор предложил проверять речевые навыки на экзамене для мигрантов Рособрнадзор решил проверять навыки устной речи мигрантов на экзамене Unsplash

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Рособрнадзор внес предложение создать систему экзаменов для мигрантов по балльной системе для проверки устной речи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующие предложения внес Институт русского языка имени Пушкина.

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Для включения раздела «Говорение» в экзамен для трудовых мигрантов необходимо будет внести изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства Российской Федерации, указали в ведомстве.

Российским вузам, в которых иностранцам выдают сертификаты о прохождении экзаменов, объявили предостережения о недопустимости обязательных требований. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.