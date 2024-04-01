Общество 01 апреля 2024, 11:43 Депутат Сухарев предложил проверить законность выданных паспортов иностранцам за последние 10 лет

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В России следует провести полноценную проверку паспортов, выданных иностранным гражданам за последние 10 лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщил RT.

По его словам, многие иностранцы получили российское гражданство с нарушением миграционного законодательства. Полноценная проверка документов необходима в целях обеспечения национальной безопасности.

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Сухарев отметил, что в случае выявления нарушений необходимо предусмотреть отмену решения о принятии иностранца в гражданство.