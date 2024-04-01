01 апреля 2024, 11:43
Депутат Сухарев предложил проверить законность выданных паспортов иностранцам за последние 10 лет
В России следует провести полноценную проверку паспортов, выданных иностранным гражданам за последние 10 лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщил RT.
По его словам, многие иностранцы получили российское гражданство с нарушением миграционного законодательства. Полноценная проверка документов необходима в целях обеспечения национальной безопасности.
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Сухарев отметил, что в случае выявления нарушений необходимо предусмотреть отмену решения о принятии иностранца в гражданство.
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