Криминал 18 апреля 2024, 16:41 «Пора действовать». Ужесточить контроль над мигрантами призвали после убийства в Москве Контроль над мигрантами в России потребовали ужесточить после убийства в Москве Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Громкое убийство в Москве за фразу по поводу парковки, в котором заподозрили мигранта, еще больше актуализировало тему необходимости ужесточения контроля над приезжими. Убийцы «не должно было быть в нашей стране», заявил руководитель исполкома МГРО Партии «Единая Россия» Максим Руднев в Telegram-канале.

«Имя преступника установлено, значит, он точно будет пойман. Но этого мало. Этот подонок не должен был вообще быть в нашей стране. <…> Надо жестко наводить порядок, иначе мы снова получим русские марши и бритоголовых молодчиков, а простые люди начнут бояться выходить на улицы», — считает парламентарий.

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Он напомнил, что президент России Владимир Путин потребовал изменить подходы к миграционной политике. Сделать это нужно срочно, подчеркнул Руднев. По его словам, каждое преступление мигрантов ведет к межнациональной розни и должно считаться преступлением того, кто дал конкретному человеку разрешение на въезд и работу. Отношения России с соседями — «тема номер один для удара» по ней, считает депутат.

Депутат Госдумы Петр Толстой уже предложил пересмотреть принципы привлечения трудовых мигрантов к работе.

«Полностью согласен. Пора действовать», — прокомментировал Руднев.

Ранее реформу миграционной политики одобрил председатель правительства Михаил Мишустин.