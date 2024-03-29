Общество 29 марта 2024, 08:03 Мигрантам запретят работать в сфере перевозок в Амурской области Мигрантам в 2025 году запретят работать в сфере перевозок в Приамурье

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В 2025 году в Амурской области введут запрет на работу трудовых мигрантов в сфере перевозок. Решение принято на совещании с участием губернатора региона Василия Орлова. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В регионе уже действует запрет мигрантам работать в сельском хозяйстве и золотодобыче. Кроме того, власти намерены ограничить возможности иностранцев работать в сфере потребительского рынка.

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Сейчас не обойтись без рабочей силы из сопредельных государств в строительстве. Но нужно постепенно избавляться от этой зависимости, заявил Орлов.

Он призвал предприятия из критических для экономики областей поддерживать контакты с учебными заведениями Амурской области. Следует готовить своих молодых специалистов, подытожил он.

Ранее источник в МИД России заявил, что в стране могут ужесточить контроль за мигрантами. Он не исключил, что на это повлиял теракт в Подмосковье, который произошел 22 марта.