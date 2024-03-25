Важное 25 марта 2024, 02:44 Всех обвиняемых в теракте в Crocus City Hall отправили под арест Четверых фигурантов дела о нападении в Crocus City Hall отправили под стражу

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Басманный суд Москвы принял решение об аресте четырех граждан Таджикистана, которых подозревают в совершении теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Речь идет о 32-летнем Далерджоне Мирзоеве, 30-летнем Муродали Рачабализоде, 25-летнем Шамсидине Фаридуни и 19-летнем Мухаммадсобире Файзове.

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Всех их отправили в СИЗО сроком на один месяц и 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. Фигурантам предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следствия.

Мирзоев сообщил через переводчика, что он отец четверых детей. В России он проживал по временной регистрации, сделанной в Новосибирске, срок которой уже истек.

Рачабализоде заявил, что женат, имеет одного ребенка, официально нигде не работал и даже не смог вспомнить, где именно ему оформили временную регистрацию.

Оба полностью признали свою вину в полном объеме.

Фаридуни также заявил, что женат, официально трудоустроен разнорабочим и зарегистрирован в Красногорске. У него есть восьмимесячный ребенок. Заседание прошло в присутствии переводчика.

Файзова доставили в зал суда на носилках. На заседании также присутствовал переводчик. Файзову 19 лет, ранее не судим, не женат, детей нет. В последнее время мужчина не работал, до этого трудился парикмахером в барбершопе в Иванове, где и был зарегистрирован. После оглашения решения фигуранта вынесли из зала суда.

Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта. Боевики ворвались в здание и начали в упор расстреливать беззащитных зрителей. Погибли более 130 человек, свыше 180 пострадали.