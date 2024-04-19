Происшествия 19 апреля 2024, 21:41 Неправильная парковка как повод для убийства. Подозреваемого в поножовщине в Люблине задержали Подозреваемого в поножовщине в Люблине задержали Пресс-служба Следственного комитета

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Несколько дней назад на 24-летнего жителя Москвы напали возле дома его невесты: молодой человек хотел разнять драку, начавшуюся из-за замечания о припаркованном прямо у подъезда автомобиля, и получил удар ножом. О том, как искали подозреваемого и что выяснили следователи, — в материале «360».

Убийство в Люблине: что произошло

Подозреваемый, который находился в Москве без регистрации, временно проживал у родственников в многоэтажке на Краснодарской улице в районе Люблино.

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По свидетельствам очевидцев, он неоднократно оставлял свою Toyota у мусоросборной камеры на улице, перегораживая выход из подъезда. Соседи много раз просили так не делать, но мужчина их игнорировал.

В среду, 17 апреля, один из жителей сделал очередное замечание иностранному гражданину из-за машины, завязался конфликт. Свидетелями происшествия стали примерно 15 человек.

Пресс-служба Следственного комитета

Напоролся на соседа невесты

По данным «Известий», в день убийства автомобиль мигранта оказался заблокированным: позади, на дороге, припарковались две легковушки и мотоцикл. Один из владельцев этих машин подошел к иностранцу, чтобы выяснить, почему он припарковался неправильно. В ответ услышал «Ну и что?»

Вскоре к нарушителю на подмогу подоспел его родственник. Затем появился хозяин мотоцикла — 24-летний Кирилл. Началась драка, в результате которой молодого человека пырнули ножом. По данным Baza, после случившегося нападавший уехал с друзьями на BMW в сторону Домодедова.

Брат погибшего Евгений подтвердил эту версию. Он рассказал «Газете.Ru», что байкер лишь хотел разнять людей, споривших около подъезда.

«Кирилл никого не знал. Кирилл подвез свою девушку, которой собирался делать предложение через две недели, к подъезду ее дома. Он увидел конфликт между какими-то [приезжими] и девушкой и попытался их разнять. Его ударили ножом», — объяснил Евгений.

По словам матери погибшего, ее сын не сразу понял, что его ранили.

«Скорая приехала быстро. Успели [отвезти в больницу], но откачать не успели», — добавила женщина.

Что известно о подозреваемом в убийстве в Люблине

На место преступления сразу прибыли следователи. Они осмотрели площадку перед подъездом и отсмотрели все записи с видеокамер.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Ход расследования взяла на контроль Люблинская межрайонная прокуратура.

Позднее к расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Дело переквалифицировали на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений.

Личность подозреваемого установили быстро. Им оказался 21-летний уроженец Азербайджана Шахин Аббасов. В его квартире провели обыск.

К удивлению правоохранительных органов, у Аббасова нашли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей). Следствие выясняет, откуда взялась такая внушительная сумма, деньги изъяли.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск вместе с тремя соучастниками.

Telegram-канал «Столичный СК» Telegram-канал «Столичный СК» Telegram-канал «Столичный СК» Telegram-канал «Столичный СК» Telegram-канал «Столичный СК»

Родственников Аббасова задержали сразу. Отца, дядю и брата предполагаемого виновника допросили.

По данным «Известий», отец получил регистрацию через фиктивный брак, а квартиру в Люблине приобрел в ипотеку. Также изданию стало известно, что семья могла иметь торговую точку на рынке «Садовод».

В поимке подозреваемого участвовали товарищи погибшего Кирилла — члены сообщества мотоциклистов «Мотомосква».

Байкеры распространили информацию в соцсетях, некоторые выехали на поиски на мотоциклах с портретами.

Столичная прокуратура показала две машины, на которых пытался скрыться мигрант. Одну из BMW обнаружили на Новороссийской улице, недалеко от места убийства. Внутри лежал пневматический пистолет.

Также беглец пересаживался на «Жигули», которую нашли на парковке на улице Верхние Поля в том же Люблине.

Задержание подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалева

Днем 19 апреля Шахина Аббасова задержали в Ростовской области. Вместе с ним поймали соучастников: старшего брата предполагаемого убийцы, который помог сбежать с места преступления, и еще одного родственника.

Задержанных везут в Москву, где им изберут меру пресечения. Дело для расследования передали в Главное следственное управление СК России.

Близкие погибшего вспоминают о нем как о добром и правдивом человеке. Кирилл увлекался не только мотоциклами, но и сноубордом, волейболом. Ценил в людях честность, мечтал завести семью и детей.

На месте убийства 24-летнего мотоциклиста организовали стихийный мемориал. Москвичи приносят цветы и зажигают свечи.